Вважається, що людина з роками стає більш мудрою, поблажливою та терплячою. Але насправді характер у людей похилого віку часто змінюється не на краще — вони стають уразливими, невпевненими в собі, замкнутими, підозрілими. «Порадниця» розібралася, чому це відбувається, чи є нормою та як мінімізувати негативні зміни.

ВІКОВА КРИЗА НАЗДОЖЕНЕ ВСІХ

— Криза похилого віку, пов’язана з переходом від зрілості до старості, — неминучий період у житті кожної людини, — пояснює лікар-психіатр Ігор ШИБКО. — Він характеризується природними фізіологічними та психічними змінами, а також зміною соціального статусу (вихід на пенсію), режиму та розпорядку дня. Все це впливає на сприйняття людиною навколишнього світу, її самооцінку, психоемоційний стан і поведінку.

У житті пенсіонера стає менше цілей, та й ті вже спрямовані не так на соціум, як на забезпечення своїх базових потреб. Нові навички, якості та риси характеру вже не виробляються, а старі — загострюються та трансформуються. Наприклад, той, хто був ощадливим, може стати відверто скупим, а той, хто ретельно стежив за своїм здоров’ям, перетворюється на справжнього іпохондрика. Загалом із віком відзначається закономірне зниження здатності людини до адаптації, а інтерес до нового змінюється прагненням стабільності. При патологічних формах старіння, пов’язаних з тяжкими хронічними захворюваннями та втратою самостійності, вікові зміни зазвичай виражені сильніше та можуть призводити до виникнення почуття неповноцінності й непотрібності, депресивних станів і навіть суїцидальних думок.

При цьому важливо відрізняти природні ознаки старіння від перших симптомів старечої деменції.

Варіанти норми

Ось які зміни особистості характерні для більшості людей похилого віку:

зниження фізичної та розумової працездатності, уповільнення реакцій, виражена потреба у відпочинку та сні;

часта зміна настрою та підвищена емоційність — люди стають більш сентиментальними, чутливими, вразливими;

підвищена консервативність: літній людині важко змінювати звички, місце проживання чи політичні погляди;

опір змінам і нововведенням (наприклад, небажання опановувати комп’ютер і мобільний телефон) як захисна реакція психіки на незвичні умови навколишнього світу;

зниження самооцінки та невпевненість у собі, пов’язана зі зниженням соціального статусу, погіршенням здоров’я та матеріального становища;

забудькуватість: із віком насамперед страждає короткочасна пам’ять — людина не пам’ятає, куди вона поклала ключі, чи прийняла ліки тощо;

дратівливість і тривожність: у людей похилого віку завжди є маса приводів для занепокоєння — хвороби, побутові проблеми, зростання цін, стосунки з родичами;

навіюваність: літні люди дуже сприйнятливі до чужої думки й легко потрапляють під вплив реклами, різних пропагандистів і шахраїв;

підвищена товариськість і комунікабельність: пенсіонери часто діляться із малознайомими співрозмовниками подробицями свого життя, при цьому можуть повторюватися; також серед літніх людей поширена звичка вголос розмовляти самим із собою.

УВАГА, НЕБЕЗПЕЧНІ СИМПТОМИ!

Ось які зміни в характері та поведінці літньої людини можуть свідчити про початок деменції: неохайність і нехтування звичними гігієнічними процедурами; підвищена підозрілість і манія переслідування; втрата орієнтації у просторі та часі; безпричинна агресія; патологічне накопичення старих речей і відмова викидати мотлох; втрата координації рухів; гіперсексуальність і розв’язна поведінка; серйозні проблеми з пам’яттю.

Якщо ви помітили у близької людини подібні ознаки, необхідно терміново звернутися по допомогу до фахівців.

ЯК ЗАПОБІГТИ ПРОБЛЕМІ

За словами лікаря, максимально безболісно пережити кризу похилого віку та гідно адаптуватися до нових життєвих обставин допоможуть прості, але ефективні заходи:

лягайте спати до 23-ї і спіть не менше 8 годин, за бажання — відпочивайте пів години вдень, забезпечивши приплив свіжого повітря до кімнати. При порушеннях сну не поспішайте приймати сильні снодійні та седативні засоби — почніть з розслаблюючого аутотренінгу та фітопрепаратів;

слідкуйте за харчуванням: не зловживайте м’ясом (його достатньо вживати 2–3 рази на тиждень), салом, вершковим маслом — тваринний жир сприяє розвитку атеросклерозу. Раціон повинен містити омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, вітаміни, пробіотики, тому їжте більше фруктів, овочів, риби, горіхів, зелені, ягід, оливкової олії, кефіру, йогурту. Якщо немає протипоказань, корисне й регулярне вживання невеликої кількості натурального червоного вина (50–100 г);

тримайте під контролем свої хронічні захворювання, стежте за показниками артеріального тиску, рівнем холестерину та цукру в крові; раз на пів року профілактично відвідуйте сімейного лікаря;

будьте фізично активні: робіть зарядку, більше ходіть пішки, плавайте, танцюйте;

займайтеся інтелектуальною працею: читайте книги, грайте в шахи, співайте, розгадуйте кросворди, вчіть напам’ять вірші, а також тренуйте дрібну моторику пальців: в’яжіть, вишивайте, малюйте;

не замикайтеся в собі, боріться з самотністю: зустрічайтеся з друзями та родичами, знайдіть клуб за інтересами, заведіть кішку чи собаку.

ПОРАДА ДЛЯ РОДИЧІВ

Щоб підвищити в людей похилого віку впевненість у собі, виявляйте до них щирий інтерес, приділяйте більше уваги, частіше запитуйте поради. Також дайте відчути літнім родичам їхню важливість і корисність, доручивши якусь сімейну справу (наприклад, щосуботи пекти пиріг або періодично зустрічати онуків зі школи).

Ірина КАДЧЕНКО.