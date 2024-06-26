Із травня житлові субсидії на наступний період більшості одержувачів призначено автоматично до 30 квітня 2025 року (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств), інформують у ПФУ, нагадуючи, що серед субсидіантів є певні категорії громадян, яким субсидію з 1 травня може бути призначено за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи й витрати.

Житлову субсидію призначають за особистим зверненням, якщо:

заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

На підставі звернення надають житлову субсидію на неопалювальний сезон і особам, яким на опалювальний період субсидію було розраховано в розмірі 0,00 грн.

Крім того, для продовження отримання виплат потрібно звернутись до органу ПФУ з відповідною заявою та документами отримувачам житлових субсидій і пільг, які станом на 24 лютого 2022 році проживали або проживають на тимчасово окупованих або територіях активних бойових дій і з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги та котрим виплати здійснювались за особливим порядком, передбаченим постановою Кабміну від 7 березня 2022 р. №215.