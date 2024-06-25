Хоча в Україні зустрічається 12 видів звіробою, але всім нам добре відомий звіробій звичайний (або лікарський) із золотистим цвітом, який найбільше цінують знахарі. Немає особливої потреби вкотре подавати докладний опис рослини. Але варто ще раз звернути увагу на лікувальні властивості трави, яка допомагає при захворюваннях шлунка, кишкового тракту, печінки, нирок, дихальних шляхів, ураженнях шкіри.

Росте звіробій у лісах, лісосмугах, на галявинах, сонячних схилах, серед вирубок, його можна зустріти й на луках, полях. Цвіте в червні–вересні. З лікувальною метою народні цілителі рекомендують заготовляти звіробій у липні — на початку серпня, бо тоді набуває найбільшої цілющої сили. Рослину сушать, подрібнюють і зберігають протягом року в паперових пакетах. Звісно, звіробій можна придбати й в аптеках…

Для лікування гастритів у похилому віці

Узяти в однаковій кількості трави звіробою, деревію звичайного, вероніки лікарської. Три столові ложки суміші залити 400 мл окропу. Настояти 1 год. під кришкою. Процідити. Пити по 100 мл 4 рази на день за 30 хв. до їди. Через кожних 5–6 днів вживання робити перерву на 2–3 дні.

Тонізує роботу шлунку, печінки

Столову ложку подрібненого звіробою засипати в термос і залити 0,5 л окропу. Настояти мінімум 2 год. Процідити. Випити протягом дня у перервах між вживанням їжі.

Підвищена температура, застуда, грип

Чайну ложку трави залити 200 мл окропу. Настояти до температури плюс 40 градусів. Процідити. Додати ч.л. меду й ст.л. соку ягід калини. Випити за раз на ніч перед сном.

Із настою звіробою (ст.л. сушеної подрібненої трави на 200 мл окропу; охолоджують і проціджують) ставлять компреси до молочних залоз на початкових стадіях маститу.

Таким же настоєм вмивають дітей при діатезі та стафілококових ураженнях шкіри.

Для внутрішнього вживання готують настій із розрахунку: ст.л. сировини на 400 мл окропу. Пити по 100 мл 4 рази на день через 2 год. після їди.

Гнійні рани, опіки

Узяти в однаковій кількості траву звіробою, бруньки тополі чорної та берези бородавчатої. 3 ст.л. суміші залити 400 мл теплої води. Довести до кипіння і кип’ятити на малому вогні 10 хв. Настояти 1 год. під кришкою. Процідити. Промивати уражені ділянки шкіри двічі на день — вранці та ввечері.

Звіробій найчастіше використовують у суміші з іншими рослинами. Беруть в однаковій кількості. Приготування: ст.л. збору на 0,5 л окропу. Отож, при хворобах печінки ще знадобляться спориш, цмин, ромашка; гострому і хронічному запаленні нирок — мучниця, бруньки берези; для покращення сечовиділення — хвощ польовий, вівсяна солома; відхаркувальна суміш — листки підбілу, квіти коров’яку.

Застереження! Надмірне вживання чаю чи відвару зі звіробою може спричинити імпотенцію. У великих дозах (навіть при застуді, захворюваннях шлунка, поганому травленні) його не варто давати хлопчикам.

Тарас ЛЕХМАН.