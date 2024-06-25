Пропоную простий рецепт домашнього сиру. Особливість його в тому, що молоко заквашується не все, а лише частина. Завдяки цьому отримуємо дуже смачний домашній сир без кислинки. Вийде смачно як із домашнього, так і магазинного молока.

3 л молока

4 столові ложки сметани

Підігріваю молоко до 85 градусів (має бути гарячим, але не кипіти). Така пастеризація при високій температурі необхідна для зміни структури білка, отримання більш щільного згустку. При цьому молоко ще й знезаражується. І ще один плюс: після пастеризації сир зберігатиметься довше без зміни смаку та запаху. Знімаю з плити та швидко охолоджую до кімнатної температури. Для цього ставлю його в миску з крижаною водою.

Для заквашування відливаю 2 л молока, додаю 4 столові ложки сметани (що жирніша, то краще). Ретельно розмішую. Укутую каструлю, залишаю в теплі на 6–8 год. Після цього 1 л молока, що залишився, підігріваю до 40 градусів, додаю заквашене молоко, перемішуючи. Прогріваю на невеликій температурі близько 10–12 хв. Має відділитися сироватка та з’явитися пластівці. Важливо масу не переварити — тоді сир вийде сухим.

Знімаю з плити, перекладаю масу в марлю та підвішую. Сироватка стікає протягом 1 години. Сир за цим рецептом виходить некислий, вологий, м’який.

Що роблю із сироваткою?

Я печу на ній хліб. Млинці, як на мене, виходять смачнішими, ніж на молоці.

Поливаю квіти. Можна підживлювати помідори — в сироватці багато корисних мінералів.

Обполіскую волосся та використовую для вмивання — шкіра стає м’якою та сяючою.

Євгенія ЖУРАВЕЛЬ. м. Ковель.