Ароматна, ніжна та соковита запіканка із сирої картоплі з фаршем. Готується швидко та легко в одній формі!
- 1–1,2 кг сирої картоплі
- 800 г фаршу
- 1 морквина
- 2 середні цибулини
- 300 мл молока
- 2 курячих яйця
- свіжа зелень
- 200 г тертого сиру
- спеції для картоплі
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
Цибулю нарізати пів кільцями, морквину крупно натерти. Цибулю обсмажити в олії до золотавості, додати моркву, готувати разом до м’якості. Викласти до овочів фарш, смажити разом до готовності. Посолити, поперчити. Картоплю нарізати кружальцями по 3–4 мм, викласти в миску, посолити, поперчити, додати спеції, перемішати.
Для заливки вбити в миску яйця, влити молоко, додати посічену зелень, перемішати.
У змащену олією форму викласти шаром половину картоплі, притрусити частиною сиру, розподілити фарш, полити половиною заливки. Далі — знову сир (залишити трохи для верху), картопля і заливка. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів. Готувати 50 хв. За 10 хв. до закінчення притрусити залишками сиру для красивої рум’яної скоринки.
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