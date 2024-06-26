Ароматна, ніжна та соковита запіканка із сирої картоплі з фаршем. Готується швидко та легко в одній формі!

1–1,2 кг сирої картоплі

800 г фаршу

1 морквина

2 середні цибулини

300 мл молока

2 курячих яйця

свіжа зелень

200 г тертого сиру

спеції для картоплі

сіль

чорний мелений перець

олія

Цибулю нарізати пів кільцями, морквину крупно натерти. Цибулю обсмажити в олії до золотавості, додати моркву, готувати разом до м’якості. Викласти до овочів фарш, смажити разом до готовності. Посолити, поперчити. Картоплю нарізати кружальцями по 3–4 мм, викласти в миску, посолити, поперчити, додати спеції, перемішати.

Для заливки вбити в миску яйця, влити молоко, додати посічену зелень, перемішати.

У змащену олією форму викласти шаром половину картоплі, притрусити частиною сиру, розподілити фарш, полити половиною заливки. Далі — знову сир (залишити трохи для верху), картопля і заливка. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів. Готувати 50 хв. За 10 хв. до закінчення притрусити залишками сиру для красивої рум’яної скоринки.