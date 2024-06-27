КОМУ НАДАЮТЬ

Субсидію надають особам зі складу домогосподарства, якщо вони сплачують за комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов’язковий платіж, роз’яснюють у Мінсоцполітики.

Платіж розраховують індивідуально для кожного домогосподарства, він залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства та норми споживання. Адже за електроенергію, спожиту понад встановлений норматив, родина сплачуватиме за власний кошт.

Оформити житлову субсидію може:

одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

людина, котра орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди (у такому випадку до заяви додають документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства, наприклад, довідку ВПО);

за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плату за житлово-комунальні послуги вже нараховують (у цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства).

При призначенні субсидії враховують доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані в житловому приміщенні. Проте, при подані заяви не забудьте зазначити, хто фактично проживає в квартирі/будинку. Якщо на день звернення за призначенням субсидії хтось із родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства, і тоді його доходи НЕ враховуватимуть. Тобто якщо в житловому приміщенні прописано троє людей, але, скажімо, дружина з дитиною виїхали за кордон і перебувають там більше 60 днів, житлову субсидію призначають із розрахунку на одного члена домогосподарства, тобто на чоловіка.

ЯК РОЗРАХОВУЮТЬ РОЗМІР

Розмір субсидії — це різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу. Щоб визначити обов’язковий платіж, треба середньомісячний сукупний дохід домогосподарства помножити на обов’язковий відсоток платежу.

Обов’язковий відсоток платежу також обчислюють за формулою. Для цього середньомісячний сукупний дохід ділять на кількість членів родини і визначають дохід на одну особу.

Потім його ділять на розмір прожиткового мінімуму (з 1 січня цього року він становить 2920 грн). Результат ділять на 2 (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії), а потім множать на 15 відсотків (базова норма плати за послуги).

Врахуйте все це, порахуйте, і знатимете, чи можете ви скористатися програмою житлових субсидій.