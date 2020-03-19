У виготовленні маски власноруч є багато переваг: вам не доведеться витрачати кошти, йти в аптеку, таким чином ризикуючи підхопити інфекцію. Крім того, маску слід часто міняти, тож в даному випадку ви в будь-який момент зможете зробити нову. Можна виготовити маски з запасом для себе і всіх членів сім’ї. Така маска також виручить, коли будете обробляти приміщення хлорвмісними засобами, щоб не надихатися хлоркою.
ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ:
* кухонний паперовий рушник
* 2 канцелярські резинки (не дуже великі)
* канцелярський степлер
ЯК ЗРОБИТИ
- Зніміть з рулону одне полотно і складіть його «гармошкою».
- Покладіть на кінці смужки по резинці.
- Загніть один край (максимум сантиметр) і скріпіть степлером, щоб резинка вільно рухалася всередині. Те ж саме виконайте з другого краю.
- Розгорніть паперову маску, і можна використовувати. Як аптечна, так і марлева або паперова маска повинна закривати не тільки рот, а й ніс і щільно прилягати до обличчя.
Будьте здорові та не хворійте!
Діана ШЕПЕЛЬ.
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