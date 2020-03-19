Не лише бруд заносять з вулиці в оселю, а й мікроби. Тому, щоб знезаразити приміщення (особливо в нинішній нестабільній ситуації), важливо робити вологе прибирання з дезінфекцією. Така обробка ще й необхідна, коли в домі хворий, щоб убезпечити інших. Тому господиням корисно дізнатися, які засоби можна використовувати для дезінфекції в оселі.

ПРИБИРАННЯ З ХЛОРОМ

Відома «Білизна» містить хлор, тому цей засіб — хороший антисептик, який успішно бореться з мікробами. Для дезінфекції використовують розчин меншої концентрації, ніж для прання: 60–100 мл «Білизни» на 1 л води. Якщо в домі інфекційний хворий, розчином можна мити підлогу, сантехніку, ручки кранів. Важливо не перевищувати рекомендовану дозу і працювати в рукавичках. Після обробки кімнати провітрюють.

СІЛЬ ВІД ХВОРОБ І НЕГАТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ

Сіль — хороший дезінфектор. Допомагає усунути осередки інфекцій і мікроби. Не має неприємного запаху і не викликає алергічних реакцій. У процесі миття очиститься не тільки поверхня підлоги, а й продезінфікується повітря в кімнаті. Сольовий розчин повинен бути насиченим: 0,5 кг солі розводять в 3 л теплої води до повного розчинення. Сольовим розчином обробляють підлоги, раковини і столи на кухні. Працюють у рукавичках, щоб сіль не роз’їдала руки.

Вважають, що сіль має енергетичні властивості: очищує погану атмосферу будинку, звільняючи місце для хорошої.

СОДА І МИЛО ДЛЯ ЗДОРОВ’Я І ЧИСТОТИ

Головна перевага господарського мила — натуральний склад і дезінфікуючі властивості. А разом з харчовою содою, яку часто використовують з лікувальною метою для полоскань, такий розчин має подвійний ефект — прибирає бруд і має антимікробну дію. Для розчину чверть бруска мила натирають на середній тертушці, розчиняють в 3 л гарячої води і додають 3–4 ст. ложки харчової соди. Цим засобом можна мити підлогу, після чого протерти її чистою водою. Таким розчином також дезінфікують посуд після хворого.

РОЗБРИЗКАЙТЕ ОЦЕТ

Додайте 2 ст. ложки оцту на 1 л води і використовуйте для протирання поверхонь. Оцтовим розчином можна окропити з пульверизатора дитячі іграшки, м’які меблі та одяг. Не забувайте протерти поверхні, які часто використовуєте: дверні ручки, поручні, комп’ютерну мишу і клавіатуру, пульт від телевізора. Щоб приглушити оцтовий запах, додайте в розчин сік половини лимона.

АРОМАТИ ПРОТИ ВІРУСІВ

Добре очищують повітря в домі й усувають мікробів ароматичні олії з антисептичним ефектом. Це олії хвої, евкаліпта, чайного дерева і лимона. Олію треба розводити водою (0,5 чайної ложки на 0,5 л води) і розбризкувати з пульверизатора. Або додавати в воду для прибирання поверхонь у ванній, на кухні, миття підлоги. Але використовувати олію потрібно обережно, оскільки може викликати алергію. Після прибирання обов’язково провітріть приміщення.

Якщо в домі вже є хворий, для знезараження приміщення вологе прибирання оселі проводьте не рідше одного разу на день. А для профілактики — хоча б раз на місяць.

Діана ШЕПЕЛЬ.