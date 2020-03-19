Мінсоцполітики вживає усі необхідні заходи для забезпечення виплати і доставки пенсій та соціальних допомог, а також житлових субсидій на період карантину в плановому режимі. Отож жодних змін щодо механізму та термінів виплат не відбудеться, й усі одержувачі пенсій — на банківські рахунки або ж через Укрпошту, зокрема шляхом доставки безпосередньо додому — отримають їх вчасно, про що заявив заступник міністра Віталій Музиченко 16 березня 2020 року на брифінгу в уряді щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Він також повідомив, що громадяни отримуватимуть нараховані пільги та субсидії, незважаючи на наявність поточної заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги: «Рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право одержання призначених субсидій протягом терміну їх отримання, тобто до завершення поточного опалювального періоду», — пояснив заступник міністра.

Наявність простроченої понад 2 місяці заборгованості впливає на право одержання субсидії на наступний період, що визначатиметься, починаючи з травня поточного року. Таким чином, важливо, щоб у травні цього року в одержувачів пільг та субсидій була відсутня прострочена понад 2 місяці заборгованість, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Також заступник міністра акцентував увагу на тому, що для оплати ЖКП не обов’язково особисто відвідувати відділення банків та Укрпошти, утворюючи черги та скупчення людей. На сьогодні існує кілька варіантів оплати послуг, які дозволяють зробити це дистанційно, зокрема використовуючи онлайн-банкінг та Інтернет.

«Звертаємось до рідних і близьких пенсіонерів, осіб похилого віку та маломобільних категорій населення з проханням допомогти вашим бабусям, дідусям, мамам, татам оплатити комунальні послуги без відвідування відділень банків та Укрпошти або зробити це за них», — резюмував Віталій Музиченко.