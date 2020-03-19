Заправка може зіграти вирішальну роль для створення смаку навіть такого простого морквяного салату. Присутність і кислинки, і солодкості одночасно в гірчично-медовій заправці роблять його дуже апетитним і смачним! Готувати салат дуже просто з доступних продуктів, його навіть на святковий стіл подати не соромно! Всім своїм виглядом такий салат нагадує нам про тепло і яскраве сонечко.
- 500 г моркви
- 2 чайні ложки зернистої гірчиці
- 2 столові ложки лимонного соку
- 3 столові ложки олії (без запаху)
- столова ложка меду
- чверть чайної ложки солі
- чорний мелений перець (за смаком)
Моркву крупно натерти. Можна натерти соломкою на тертушці для моркви по-корейськи. Для заправки-соусу змішати зернисту гірчицю, свіжовичавлений лимонний сік, олію. Додати сіль, перець і мед. Якщо мед занадто густий, розтопіть його на водяній бані. Все добре перемішати. Вилити соус на моркву. Знову добре все перемішати. Дати настоятися 20–30 хв.
Порада: така заправка універсальна, добре поєднується і з зеленню (особливо руколою), і з овочами. Тож не бійтеся експериментувати.
Діана ШЕПЕЛЬ.
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