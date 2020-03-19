Між двома рум’яними скибочками батона — ніжний шар кисломолочного сиру. Скоринки у грінок хрусткі, засмажені, з апетитним ароматом ванілі. Усередині грінки вологі, солодкі, просочені сиром. Лише за кілька хвилин на столі стоятимуть ароматні й соковиті грінки, які можна доповнити варенням і притрусити цукровою пудрою.

На 5 грінок — 10 скибочок батона завтовшки по 0,5 см

НАЧИНКА:

250 г кисломолочного сиру

4 столові ложки цукру

2 столові ложки родзинок

дрібка ваніліну

ЯЄЧНО-МОЛОЧНА СУМІШ:

170 мл молока

2 яйця

столова ложка цукру

чверть чайної ложки солі

дрібка ваніліну

олія для смаження

Для яєчно-молочної суміші яйця збити виделкою. Додати сіль, цукор і ванілін. Влити молоко, перемішати. Родзинки залити на 5 хв. окропом. Воду злити, родзинки обсушити. Сир добре розтерти, щоб став пластичним і добре намазувався на батон. Додати цукор, розпарені родзинки і ванілін. Замість родзинок можна взяти розпарену і нарізану дрібними шматочками курагу. Для начинки можна також використовувати готові солодкі сирки. Сирну масу добре перемішати. Рівномірно намастити скибочку батона сирною масою. Другою скибочкою накрити і добре притиснути. Підготувати так само інші шматочки. Вмочати заготовки в яєчно-молочну суміш, щоб добре просякла батон. Викласти на сковороду з розігрітою олією. Смажити з обох боків до рум’яності на середньому вогні.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.