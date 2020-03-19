Між двома рум’яними скибочками батона — ніжний шар кисломолочного сиру. Скоринки у грінок хрусткі, засмажені, з апетитним ароматом ванілі. Усередині грінки вологі, солодкі, просочені сиром. Лише за кілька хвилин на столі стоятимуть ароматні й соковиті грінки, які можна доповнити варенням і притрусити цукровою пудрою.
- На 5 грінок — 10 скибочок батона завтовшки по 0,5 см
НАЧИНКА:
- 250 г кисломолочного сиру
- 4 столові ложки цукру
- 2 столові ложки родзинок
- дрібка ваніліну
ЯЄЧНО-МОЛОЧНА СУМІШ:
- 170 мл молока
- 2 яйця
- столова ложка цукру
- чверть чайної ложки солі
- дрібка ваніліну
- олія для смаження
Для яєчно-молочної суміші яйця збити виделкою. Додати сіль, цукор і ванілін. Влити молоко, перемішати. Родзинки залити на 5 хв. окропом. Воду злити, родзинки обсушити. Сир добре розтерти, щоб став пластичним і добре намазувався на батон. Додати цукор, розпарені родзинки і ванілін. Замість родзинок можна взяти розпарену і нарізану дрібними шматочками курагу. Для начинки можна також використовувати готові солодкі сирки. Сирну масу добре перемішати. Рівномірно намастити скибочку батона сирною масою. Другою скибочкою накрити і добре притиснути. Підготувати так само інші шматочки. Вмочати заготовки в яєчно-молочну суміш, щоб добре просякла батон. Викласти на сковороду з розігрітою олією. Смажити з обох боків до рум’яності на середньому вогні.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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