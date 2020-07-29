Причини появи жовтих плям на стелі можуть бути різні. Найчастіше вони виникають через просочування води крізь перекриття. У багатоповерхових будинках таке буває, якщо зверху затоплюють сусіди, а в приватних – коли протікає дах.

У першому випадку передусім потрібно змусити сусідів зверху оплатити ремонт. У другому – залатати найперше дах, адже не будете ж ремонтувати стелю щоразу після дощу. Перед виконанням стельових робіт не забудьте відімкнути електрику та накрити підлогу й меблі поліетиленом або старими газетами.

Перш ніж виводити жовті плями, слід дочекатись повного висихання стелі, після чого повністю зняти покриття на ній (штукатурку чи інше), промити водою та знову дати їй повністю висохнути. Якщо були наклеєні шпалери, вони зазвичай також вкриваються плямами, відстають під впливом вологи, а відтак їх потрібно буде зняти, а не намагатись знову приклеїти. Очищену поверхню стелі обробляють ґрунтом глибокого проникнення, краще взяти антибактеріальний. Після висихання поверхню вирівнюють шпаклівкою за допомогою великого шпателя. Після висихання шпаклівки шліфують наждачним папером або спеціальною шліфувальною теркою. Останнім наноситься тонкий шар фінішної шпаклівки. Усі роботи виконують, захистивши очі та дихальні шляхи.

Якщо плями сильні, допоможе відбілювач, що містить хлор, наприклад, звичайна «Білизна». Працюють з нею у старому одязі та гумових рукавичках. Наливають у миску, змочують поролонову губку та обробляють пляму, доки та зникне або стане суттєво світлішою. Іноді доводиться робити кілька таких обробок. Чекають, доки «Білизна» висохне, а потім наносять стельове покриття.

Надійно замаскувати жовті плями допоможе фарбування. Можна скористатись, приміром, масляними фарбами. Найзручніше фарбувати валиком, а кути – пензликом. Також можна обклеїти стелю шпалерами або стельовою плиткою. Але у будь-якому разі перед тим треба переконатись, що поверхня повністю висохла.

Якщо жовті плями утворяться на гіпсокартонній поверхні, пошкоджений елемент доведеться замінити новим полотном. Адже гіпсокартон дуже чутливий до вологи (якщо він не вологостійкий), розмокає та втрачає форму. Втім, якщо пляма невелика, а гіпсокартонний лист чималий, можна спробувати вирізати лише місце пошкодження та замінити латкою також із гіпсокартону, яку прикріплюють до металевого профілю або дерев’яного бруска.

Якщо забруднення незначне, можна спробувати акуратно стерти його з висушеної поверхні за допомогою металевої губки або шпателя. Потім поверхню грунтують і наносять фінішне покриття.

Спричинити жовті плями може також протікання труб у перекриттях. Тому спочатку доведеться полагодити їх. Ще одна причина – корозія арматури в бетонному перекритті. Таку пляму можна спробувати вивести за допомогою розчину мідного купоросу (100 г розчиняють у половині літра ледь теплої води та кілька разів обробляють іржаві плями).

Лідія ГЕРАЩЕНКО.