Якщо у вас періодично бурчить і здувається живіт, швидше за все, це метеоризм. У рекламі медпрепаратів цю проблему часто зображують у комічному стилі, але людині з підвищеним газоутворенням зазвичай не до жартів. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає метеоризм і як із ним боротися.

– Метеоризм – це надлишкове скупчення газів у кишечнику, внаслідок їх підвищеного утворення або порушення виведення з організму, – пояснює терапевт вищої категорії Сніжана ЛЯШУК. – Він проявляється відчуттям дискомфорту та болю в черевній порожнині, здуттям живота, бурчанням, відрижкою та відходженням газів.

За словами лікаря, у нормі в кишечнику людини протягом доби циркулює до декількох літрів газів (ці показники залежать від віку, харчування та способу життя). Гази утворюються внаслідок заковтування повітря (під час їжі та розмови) і в процесі травлення, та виводяться з організму через пряму кишку або з відрижкою. Але іноді цьому перешкоджає висока щільність калових мас, спазми кишечника.

Метеоризм може періодично турбувати як здорових людей, так і бути симптомом певного захворювання. У першому випадку позбутися неприємних відчуттів можна й без ліків – за допомогою дієти і зміни способу життя.

До безпечних причин виникнення метеоризму відноситься зловживання продуктами, що підсилюють газоутворення. Це бобові, капуста, яблука, здоба, солодощі, газовані напої. Процеси бродіння в кишечнику провокують і чорний хліб, пиво, квас, чайний гриб. Якщо у вас непереносимість лактози – до «вибухового» списку додаються всі молочні продукти. Сприяє метеоризму й звичка їсти «на ходу», розмовляти під час їжі чи пиття.

Водночас часте або постійне здуття живота може бути симптомом гастриту, коліту, ентериту, панкреатиту, холециститу, синдрому подразненого кишечника. У цьому випадку метеоризм зазвичай поєднується з іншими характерними ознаками: нудотою, неприємним присмаком у роті, проносами або запорами, відсутністю апетиту, болями в животі.

Крім того, метеоризм може бути ознакою целіакії – непереносимості глютену (білку, що міститься в злакових культурах). Також постійне здуття живота іноді пов’язане з механічною перешкодою природному проходженню газів (спайки, пухлини, гельмінти) або порушенням моторики шлунково-кишкового тракту. Спровокувати метеоризм здатні й невроз, стрес, депресія.

Якщо здуття живота стало вашим постійним супутником, зверніться до сімейного лікаря або гастроентеролога. Фахівець проведе огляд і визначить необхідне дослідження, здатне виявити патологію. Це може бути гастродуоденоскопія, колоноскопія або іригоскопія, копрограма. Терапія буде призначена відповідно до результатів обстежень і поставленого діагнозу.

Якщо метеоризм турбує вас лише після порушення режиму харчування, достатньо скорегувати раціон і виключити «небезпечні» продукти. Важлива також фізична активність, щоб гази не застоювалися в кишечнику. Крім того, тримайте під рукою препарати, що усувають симптоми метеоризму («Еспумізан», «Метеоспазміл»), відмовтеся від жувальних гумок і сигарет.

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ

* Пропийте курс кропової води: 2 ч.л. подрібненого насіння кропу залийте склянкою окропу й настоюйте під кришкою півгодини. Потім процідіть і приймайте по ст.л. тричі на день за 20 хв. до їжі (10 днів).

* Змішайте по 100 г ромашки, кропиви й деревію, 3 ст.л. збору залийте 3 склянками окропу. Дайте настоятися 30 хв., процідіть. Розділіть на 5 прийомів, пийте за годину до їжі (до поліпшення самопочуття).

* 1 ст. ложку подрібненого насіння коріандру залийте склянкою окропу й тримайте на повільному вогні 2-3 хвилини, дайте настоятися 15 хв. і процідіть. Пийте по 1/4 склянки перед кожним прийомом їжі (5-7 днів).

* При метеоризмі регулярно перед сніданком пийте склянку чаю з березових бруньок (ч.л. сировини на склянку окропу, настоювати протягом години).

* Візьміть за звичку натщесерце максимально втягувати живіт. Виконуйте цю вправу стоячи або сидячи на підлозі по-турецьки. Тулуб при цьому повинен бути злегка нахилений вперед, долоні – на колінах. Повторіть 7-10 разів.

Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.