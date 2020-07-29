Її використовують в косметиці для всіх типів шкіри і будь-якого віку, навіть для малюків.

Косметика по догляду за ніжною дитячою шкірою, а також олії для тіла, загоювальні креми для рук, лосьйони після засмаги часто містять календулу. Відомо, що календула сприяє загоєнню ран, а також — відновленню шкіри, запобігає передчасному її старінню. В аптеці олія коштує від 35 грн. за 50 мл. Але навіщо її купувати, якщо приємно зробити власноруч. Особливо, якщо календула росте у вас або сусідів в квітнику або аптечній грядці. Знадобиться небагато квіток, не обов’язково обривати всі.

Рецепт

Збирайте квіти в теплу, сонячну погоду, коли вони сухі. Викладіть в банку, не утрамбовуючи, і залийте олією до верху (соняшниковою, але без запаху, оливковою, кукурудзяною тощо). Олію трохи прогрійте на сонечку, тоді квітки будуть краще віддавати всі свої корисності. Поставте в темне місце на два тижні. Потім процідіть. Олію календули можна застосовувати як в чистому вигляді, так і для збагачення косметичних засобів (кремів, бальзамів).

Способи використання

* Зволоження сухої шкіри обличчя. Нанесіть олію, як маску, на чисте обличчя на півгодини, змийте — шкіра засяє.

* Боротьба з потрісканою шкірою рук і ніг. Змащуйте проблемні місця на ніч.

* Від втоми ніг допоможе масаж із застосуванням олії з календули.

* Дрібні подряпини і порізи заживуть швидше, якщо їх мазати кожен день цим цілющим еліксиром.

* Накладіть на опіки лікувальну пов’язка з календули. Просочіть марлю олією і прикладіть до травмованого місця.

* Як бальзам після укусів комах.

Важливо! Перед застосуванням перевірте реакцію на невеликій ділянці шкіри.