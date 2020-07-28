Якби ви не знали, що входить до складу крему, то ніколи б не здогадалися. Крем виходить дуже ніжним, повітряним, за смаком нагадує суфле. Секретний інгредієнт в ньому — манна крупа. Спробуйте приготувати, ви будете приємно здивовані!

Млинці:

* 500 мл молока

* 2 яйця

* 2 столові ложки олії

* столова ложка цукру

* 200 г борошна

* 0,5 чайної ложки солі

* чайна ложка ванільного цукру (за бажанням)

* вершкове масло (для змащення)

Крем:

* 400 мл молока

* 3 столові ложки манки

* 100 г вершкового масла

* 4 столові ложки цукру

* цедра 1 лимона

* чайна ложка ванільного цукру

Спочатку приготувати крем, бо він має добре охолодитися. Для цього зварити манну кашу з молока і манки, добре остудити. Збити розм’якшене масло з цукром і ваніліном. Додати в кашу і ще трохи збити з цедрою — готово. Поставити в холодильник.

Для млинців яйця трохи збити з цукром, ваніліном і сіллю. Додати олію, перемішати. Влити молоко, перемішати. Всипати борошно. Перемішати вінчиком або міксером. На злегка змащеній олією сковороді посмажити тонкі золотисті млинці. Готові злегка змащувати вершковим маслом. На кожному млинці розподілити рівним шаром крем, скласти.

Подавати з улюбленими ягодами і фруктами.

Діана ШЕПЕЛЬ.