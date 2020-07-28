Тепла й волога погода сприяє розмноженню комарів. Почуваючись, як риба у воді, вони набридають сільським жителям, дачникам і відпочивальникам, особливо біля водойм. Їх укуси не лише спричиняють фізичний дискомфорт, але й можуть спричиняти сильну алергічну реакцію та небезпечні захворювання. Що ж треба знати, щоб успішно боротися з ними?

КУСАЮТЬ ЛИШЕ САМКИ

Їх жало, як укол досвідченої медсестри, проникає точно всередину артеріального капіляра і впорскує слину, яка має антикоагулянтні властивості, тому кров не згортається. Укус комара спричиняє алергічну реакцію, що виражається почервонінням і свербінням шкіри. Цікаво, що самці харчуються винятково соком рослин.

ЩО ЇХ ПРИВАБЛЮЄ

Самку комара приваблює в першу чергу вуглекислий газ, який ми видихаємо. Вона відчуває людину за 50 м. По-друге, запах поту: комахи «унюхують» жертву за молочною кислотою, яка міститься в ньому. Це саме той рідкісний випадок, коли частий душ може зробити нас менш привабливими… для комарів. По-третє, тепло: комарі орієнтуються на інфрачервоне випромінювання. Відповідно, що більша вага людини, що більше вона рухається, виконує фізичну роботу, то більше виділяє тепла та вуглекислого газу, тобто більше приваблює комарів. Ці кровосисні комахи віддають перевагу представникам І групи крові, трохи менше – ІІІ групи, II і IV їм нецікаві. І, як виявилося, у комарів теж є смакові вподобання: частіше кусають людей, які пили пиво.

НЕБЕЗПЕКИ

Комарі є переносниками серйозних інфекційних паразитарних і вірусних захворювань, багато з яких потребують тривалого лікування. Відчувши нездужання, дуже важливо вчасно звернутися до лікаря і розпочати лікування.

Малярія – інфекційне захворювання, яке спричиняють малярійні одноклітинні істотипаразити – плазмодії. Потрапляючи у кров, вони починають руйнувати еритроцити людини. В Україні є 7 видів малярійних комарів. Хвороба супроводжується лихоманкою, ознобом, анемією і збільшенням розмірів печінки та селезінки.

Туляремія – гостре інфекційне бактеріальне захворювання, яке уражує лімфатичну систему, шкіру та селезінку. Переноситься людині комарами від заражених туляремією гризунів. Характеризується появою осередків запалень лімфатичних вузлів у вигляді гнійників.

Дирофіляріоз – паразитарне захворювання. Переноситься від інфікованих собак. Вкусивши людину, комар переносить йому паразита (dirofilyariyu), який розвивається до статевозрілої особини і потім пересувається під шкірою або в судинах людини. Найчастіше гельмінт рухається до ділянки очей біля брови.

Укуси комарів можуть також спричиняти сильну алергічну реакцію, так званий куліцідоз, який супроводжується набряками, висипами, гарячкою, нудотою і навіть нападами задухи.

ЯК ВІДЛЯКУВАТИ КРОВОСОСІВ

Зараз у продажу є широкий вибір москітних сіток, репелентів, які при правильному використанні дозволяють себе убезпечити. Обов’язково читайте інструкцію, в якій написано, чи можна наносити на голу шкіру, чи безпечний засіб для дітей тощо. Після використання не забудьте помити руки, не чіпайте рот і очі. Немовлят обприскувати або мазати репелентами не можна. Дитячу коляску потрібно накривати москітною сіткою.

Не прихильники хімії можуть скористатися народними рецептами. Натертися, наприклад, ефірною олією гвоздики, зробити примочки з води з ваніллю або холодного чаю, підкисленого оцтом, спалити у багатті соснові шишки та ялівцеві гілки. Різких ароматів комахи не переносять.

Якщо ж ви стали жертвою комарів, нанесіть на місце укусу препарати, які швидко усувають свербіж, наприклад, псило-бальзам. Дітям можна заклеїти місце укусу пластиром, щоб уникнути розчісування.

Валентина ГАРКАВА.