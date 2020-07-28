Щастя, коли є сад. У його затишному куточку можна збиратися великою компанією з дітьми і старшим поколінням навколо столу з печивом, варенням і, звичайно, чаєм. А зробити чаювання по-справжньому домашнім і затишним допоможе симпатична серветка.

Вона зв’язана простою схемою. Достатньо вміти в’язати наступні елементи: повітряна петля (п.п.), стовпчик без накиду (ст.б/н), стовпчик з накидом (ст.з/н) і з’єднувальний стовпчик.

Вам знадобиться:

* нитки для в’язання (в даному випадку ірис)

* гачок за розміром пряжі (в даному випадку №1,4)

Зв’яжіть ланцюжок з 6 п.п., з’єднайте в коло. Кожен ряд починайте з 3-х п.п. підйому. Закінчуйте з’єднувальним стовпчиком.

1 р.: 17 ст.з/н в коло.

2 р.: 1 п.п. Над кожним ст.з/н попереднього ряду в’яжіть 1 ст.з/н, 1 п.п.

3 р.: над кожною п.п. в’яжіть 2 ст.з/н, над кожним ст.з/н — 1 ст.з/н (53 ст.).

4 р.: 1 п.п. 1 ст.з/н, 1 п.п. над кожним 2-м ст. попереднього ряду.

5 р.: в’яжіть, як 3-й р. (80 ст.).

6 р.: в’яжіть, як 4-й р.

7 р.: в’яжіть, як 3-й р. (122 ст.).

8 р.: 1 п.п., 1 ст.з/н в ту саму петлю, що і петлі підйому, потім 2 п.п., ст.б/н. в третій стовпчик попереднього р. В’яжемо «віяла»: 2 п.п., потім 1 ст.з/н, 1 п.п., 1 ст.з/н в третю п. попереднього р., 2 п.п., ст.б/н в третю п. попереднього р. Повторювати до кінця р. Закінчити р. 2 п.п.

9 р.: 1 ст.з/н, 1 п.п., 2 ст.з/н під п.п. попереднього р., 3 п.п. Далі над кожним «віялом» в’яжіть 2 ст.з/н, 1 п.п., 2 ст.з/н. Між «віялами» ланцюжок з 3 п.п.

10 р.: 1 п.п., 1 ст.з/н під п.п. «віяла», 3 п.п., 1 ст.б/н під ланцюжок. Далі над кожним «віялом» в’яжіть 1 ст.з/н, 1 п.п., 1 ст.з/н. Між «віялами» 3 п.п., ст.б/н під ланцюжок, 3 п.п.

11 р.: в’яжіть, як 9-й р.

12 р.: в’яжіть, як 10-й р.

13 р.: 2 ст.з/н, 1 п.п., 3 ст.з/н, 3 п.п. над ст.б/н попереднього р. Далі над кожним «віялом» в’яжіть 3 ст.з/н, 1 п.п., 3 ст.з/н. Між «віялами» 3 п.п., ст.б/н під ланцюжок, 3 п.п.

Діаметр готової серветки, зв’язаної нитками ірис, — 17 см. Якщо використовувати товстішу пряжу, то, відповідно, і серветка буде більшою.