Скориставшись нашими порадами з виготовлення розписної тарілки, ви зможете не лише оздобити оселю, а й отримати задоволення від творчої роботи. Техніка проста і зрозуміла, тому до роботи можна підключати маленьких діток і онуків. Їм буде цікавий сам процес виготовлення «посуду» з паперу, а потім вони можуть його розфарбувати.

Вам знадобиться:

* газетні листи (або зошити)

* плоска столова тарілка

* клей ПВА

* пензлик

* фарби (будь-які, що є)

Порвіть папір на маленькі шматочки. Але не дуже дрібно, приблизно по 2–3 см. Оберніть столову тарілку плівкою або пакетом (щоб папір до неї не прилипав), переверніть догори дном. Беріть по одному клаптику паперу і добре змочуйте в мисці з водою. Обкладають тарілку (тільки зовнішню частину) паперовими шматочками, немов приклеюючи, щоб заходили один на один. Якщо шматочки виходять трохи за краї — не страшно, зайве, коли висохне, відріжете. Після того, як покладете перший шар, повністю промастіть його клеєм, розведеним навпіл з водою. Тепер зверху накладайте ще один шар паперу, змоченого у воді. Коли покладете, знову промастіть по верху клеєм. Далі знову накладайте шар шматочків. Після третього шару промастіть тарілку клеєм і дайте висохнути. Для швидкості процесу можна виставити на сонце (на висихання піде приблизно 2–3 години). Щойно тарілка підсохне, зверху знову викладіть три шари паперових шматочків, змочених у воді. Обов’язково після кожного промащуйте клеєм, щоб після висихання клаптики не зморщились і не відклеювались. Знову залиште підсихати. Що більше шарів покладете, то щільнішою буде тарілка. Краще накладати не менше дев’яти. В кінці залиште тарілку на добу повністю висохнути. Не поспішайте знімати тарілку з основи: не зовсім просохла може деформуватися. За допомогою ножиць підрівняйте нерівний край, якщо буде така необхідність. Тепер можна приступати до розпису тарілки в підходящому до вашого інтер’єру стилі. Малювати краще гуашшю, але підійдуть і будь-які інші фарби (навіть емаль, що залишилася після ремонту). Перш ніж малювати фарбами, зробіть рисунок на тарілці олівцем.

Ще один плюс такої тарілки — під неї не треба свердлити стіни. Вона дуже легка, тож втримається на голці з вушком, вколотій в шпалери, або на двосторонньому скотчі. Попередньо приклейте ззаду петельку з нитки.

Діана ШЕПЕЛЬ.