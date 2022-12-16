Чим відрізняється вигін від вирощування зелені з насіння? У другому випадку вона формується за рахунок сонячної енергії та поживних речовин із ґрунту. А у першому — за рахунок запасів, відкладених у коренеплоді. Світло потрібне і для вигонки, хоча б для того, щоб листя було зеленим. Але в цьому разі можна обійтися без додаткового освітлення, вистачить і природного. Тому виганяти зелень узимку набагато вигідніше, ніж вирощувати з насіння.

ЩО МОЖНА ВИРОЩУВАТИ:

цибулини — цибуля, цибуля-шалот, цибуля-порей, часник;

коренеплоди — кореневу петрушку, селеру, буряк, моркву, редьку;

кореневища — ревінь, щавель, спаржу, естрагон, любисток.

ЦИБУЛИНИ

Виганяти цибулю можна відразу після закінчення городнього сезону. Проблеми можуть виникнути лише з гострими сортами. Після прибирання у них починається період глибокого спокою, і відростатимуть повільно.

Для вигонки вибирайте великі цибулини, що вже почали проростати. Щоб прискорити процес, обріжте 1—2 см верхівки (обрізування по плічка). Цей прийом виводить цибулину зі стану спокою і дозволяє повітрю проникнути всередину.

Місце зрізу присипте золою або розтертим на порошок активованим вугіллям. Це підсушить ранку і не дасть рослині захворіти. Якщо на зрізі з’явиться цвіль, не поспішайте викидати цибулину. Поступово пліснява зникне. Це лише грибки, які харчуються соком, що витік із ранки, далі в цибулину вони не пройдуть. Перед вигонкою заповніть ємність вологою землею або тирсою (товщина шару — 5—8 см), розставте цибулини впритул одну до одної та злегка вдавіть у субстрат.

Температура вирощування не має особливого впливу на врожай, але чим тепліше буде, тим швидше відросте пір’я. Оптимальний варіант — плюс 20—22 градуси.

Освітлення достатньо природного, але якщо вирощувати цибулю далеко від вікна або в кілька ярусів, то досвічувати доведеться (вистачить лампочки потужністю 20—30 Вт). Поливати потрібно рідко, інакше з’являться мошки, але субстрат має бути вологим. Тривалість вигонки — в середньому 30—40 днів. Ранки на зрізаному листі поступово затягуються, і лист ще виростає на 20—30 см.

Щоб отримувати врожай довше, підживіть 1—2 рази розчином кальцієвої селітри із розрахунку 0,5 ч.л. на 2 л води. Азот дасть потужну зелень, а кальцій зміцнить стінки листя і не дозволить йому полягти навіть при великій висоті.

Після вигонки цибулин субстрат або землю достатньо розпушити, засипати зверху свіжий шар (2—3 см) та провести нову посадку.

КОРЕНЕПЛОДИ

Вигонка коренеплодів відрізняється від вигонки цибулин тим, що зрізати листя можна постійно і більш тривалий час. Викопані восени коренеплоди зберігайте в контейнерах або ящику в льоху. У міру необхідності діставайте та висаджуйте в горщики або інші ємності, впритул один до одного. Зрізати зелень можна, доки закінчаться елементи живлення і коренеплід стане в’ялим.

Якщо коренеплоди дуже довгі, їх можна підрізати на 1/3, зрізи присипати золою або активованим вугіллям і дати трохи підсохнути ранці, як і з цибулею.

КОРЕНЕВИЩА

Такі рослини, як м’ята та меліса, можна успішно виганяти в горщиках для квітів. Їхнє свіже ароматне листя — чудова приправа і добавка в чай, та й просто розтерши листок у руках, отримаєте приємні відчуття та спогади про літо.

Кореневища зберігайте у вологій тирсі або піску. За потреби діставайте з льоху та висаджуйте кілька відрізків по 20—30 см у горщик, присипавши шаром землі 2—3 см. Поступово з бруньок на кореневищах утворюватимуться пагони.

Запас поживних речовин у кореневищах невеликий, тому міняти їх доведеться часто. Щоб не залишитись без зелені, висаджуйте свіжі кореневища раз на два тижні. У результаті матимете такий конвеєр: ящик із щойно посадженими рослинами, контейнер із відростаючими і ще один — із зеленню. Зручно використовувати довгі ящики для розсади, в один такий можна посадити відразу кілька видів рослин, і у вас з’явиться невеликий городик узимку.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.