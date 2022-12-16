У довічній дієті та обмеженні себе в продуктах немає сенсу. Але це не означає, що можна безконтрольно їсти будь-що.

1. У перші кілька тижнів потрібно уникати жирного, смаженого, копченого, словом, всієї «смачної» за загальними уявленнями їжі, щоб організм адаптувався до нових умов.

2. Потрібно збільшити кількість прийомів їжі та зменшити порції. Краще обмежувати жири, але це не означає, що тепер не можна шматочок сала або свинячу відбивну.

3. Збагатіть свій раціон клітковиною, тобто овочами та фруктами.

Підготувала Наталя ВЛАСЕНКО.