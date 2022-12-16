Як у контексті нинішньої війни в Україні нам, українцям, сприймати євангельські слова із закликом «підставити другу щоку», якщо вдарили по першій?

Вікторія. Сумська обл.

Часом можна почути, начебто Біблія і християнська віра закликають нас лише до смирення, терпіння й підкорення тому, хто сильніший. А на підтвердження зазвичай наводять Ісусові слова під час Нагірної проповіді: «Якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу» (Мф.5:39). Але ці слова, вирвані з контексту, втрачають істинний сенс.

Насамперед варто знати, що понад 2 тисячі років тому в давніх євреїв існував такий спосіб публічного покарання: людина, яка чимось завинила й визнає свою провину, мала смиренно підставити для ляпасу спочатку одну, а потім другу щоку.

Цим вона демонструвала визнання своєї провини й покірне прийняття принизливого покарання за свій поганий вчинок. Адже в давніх євреїв нанесення удару долонею по одній щоці, а потім тильною стороною долоні — по другій, було найвищою формою зневаги. Тож Спаситель закликав так чинити, лише коли людина справді винна в чомусь і готова визнати свою провину на знак розкаяння у скоєному, тобто припинити й надалі чинити зло, поклавши йому край своїм смиренням.

У Євангелії від Іоана читаємо про випадок, коли Господь, зазнавши несправедливої наруги від слуги первосвященника, відмовився підставити другу щоку і засудив дії кривдника. «Ісус відповів йому: якщо Я сказав зле, то доведи, що зле, а коли добре, за що ти б’єш Мене?» (Ін.18:23). Отож Він не стерпів несправедливість, але відмовою підставити другу щоку зупинив нападника. Таким чином Ісус Христос засвідчив свою невинність і наголосив, що не погоджується з несправедливим звинуваченням, тож не коритиметься злу та насильству. Тому сенс відомого вислову зовсім інший, аніж багато хто дотепер вважав, розтлумачують у Православній Церкві України.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.