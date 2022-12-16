НА РАДІО

Увімкніть радіоприймач у вашому автомобілі, смартфоні або знайдіть радіоприймач, що працює від батарейок, та шукайте «Українське радіо» («Суспільне») у FM- або АМ-діапазоні (чи на середніх хвилях на старих приймачах). Частоти для вашого регіону можна знайти на сайті «Суспільного».

Також трансляцію «Українського радіо» здійснюють «Промінь», «Культура» та деякі комерційні радіостанції, наприклад, «Хіт-FM» та «Мелодія». Шукайте частоти в FM-діапазоні та на середніх і коротких хвилях для вашого регіону на сайтах станцій.

НА СУПУТНИКУ

Від початку війни українське телебачення розкодоване на супутнику. Сигнал можна зловити будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем на супутнику Astra 4A.

ОНЛАЙН

На офіційних каналах влади в Телеграмі або інших соціальних мережах.

Підпишіться на офіційні канали органів державної та місцевої влади, а також сектора безпеки та оборони в Телеграмі або іншій зручній для вас соцмережі чи месенджері. Телеграм зможе підвантажувати новини у ваш смартфон навіть в умовах слабкого сигналу.

Заздалегідь знайдіть найближчий «Пункт незламності», якщо у вас повністю зникне інтернет і зв’язок. Обов’язково вимкніть у налаштуваннях месенджера автоматичне завантаження відео та фото і залиште тільки необхідні канали. Так знизите навантаження на мережу.

НА САЙТАХ МЕДІА АБО СТОРІНКАХ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Відмовтесь від споживання новин у форматі відео на користь текстових форматів. Читайте тільки офіційні українські медіа і не споживайте контенту з неперевірених джерел. Це допоможе зберегти не тільки мобільний трафік, а й ваше здоров’я.

НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМАХ

Дивитись українське телебачення можна на YouTube, на платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV, а також у застосунку «Дія».

Увага! За відсутності фіксованого інтернету відмовтесь від перегляду телебачення онлайн на будь-яких платформах навіть із мінімальною роздільною здатністю.

Також відмовтеся від онлайн-ігор і будь-якого надмірного споживання мобільного трафіку, зайвих дзвінків тощо. Це створює надмірне навантаження на мережі операторів і може призвести до того, що в критичний момент хтось, навіть ви, може залишитися без зв’язку. Економія трафіку також доречна в «Пункті незламності».

ІНТЕРНЕТ-РАДІО

Користуйтесь лише за наявності фіксованого інтернету. Шукайте українське радіомовлення на платформі radioplayer.ua, а також на сайті або в застосунку «Суспільного радіо»: suspilne. radio (застосунок для iOS та Android).