Із 1 грудня розпочато процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій під час відсічі російської агресії, повідомляє Міноборони України. Підготовку відповідної нормативно-правової бази завершено.

Мін’юстом здійснено державну реєстрацію наказу Міноборони від 10 листопада 2022 року №369 «Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни — учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків із 50-відсотковою знижкою їхньої вартості».

Згідно з наказом, у Міноборони, ЗСУ, ГУР МО та ДССТ формуються та починають роботу Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військово-службовців Збройних Сил України, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. За умови виконання ними особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема які отримали поранення, контузії, каліцтва.

ОТРИМАТИ СТАТУС УБД:

за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;

за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

за особистим зверненням звільненої з військової служби людини, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У разі виникнення запитань можна зателефонувати на гарячу лінію Міноборони України: 0 800 500 442.