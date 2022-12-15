Зараз вся Україна потерпає від війни. Але найвразливішими є діти. Вони гостро реагують на психоемоційний стан значимих дорослих (батьків, вчителів тощо) і на свої переживання.

Чинники стресу – у кожного різні. Хтось потерпає від постійних повітряних тривог і ракетних атак, хтось – від тривалої розлуки з батьками, хтось зазнає травм чи стає свідком насильства, хтось втрачає маму чи тата на фронті. На всі ці події діти реагують по-різному, але найчастіше вони не можуть висловити те, що їх турбує.

Батьки можуть допомогти дитині подолати негативні наслідки стресових обставин, впевнені спеціалісти Центру психічного здоров’я та реабілітації «Лісова поляна» МОЗ України.

ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ:

1. Збалансувати власний психоемоційний стан. Щоб допомогти дитині, важливо подбати про власну емоційну рівновагу. Як у літаку: «Спочатку кисневу маску на себе, а потім – на дитину». Почати треба з простих кроків: налагодити режим сну, пити достатньо рідини, гуляти пішки, робити ранкову зарядку тощо.

2. Знайдіть заняття чи хобі, які приносять вам задоволення, та неодмінно виділяйте час на них. Важливо також максимально позбавитися негативних думок та переживань; знайти для себе ресурси, які наповнюють енергією і приємними враженнями. Це можна зробити як самотужки, так і з психологом.

3. Виявляти особливу увагу та піклування про дитину. Дитина, яка переживає негативні наслідки сильного стресу, може почуватися відчуженою, страждати від самотності, безсилля і безпорадності. Для неї надзвичайно важливо отримувати особливу увагу та піклування з боку батьків. Варто частіше якісно проводити час разом: гуляти, грати у настільні ігри тощо. Важливо також частіше обіймати дитину, погладжувати її, робити жартівливі масажі, тримати за руки, підтримувати зоровий контакт, гратися у рухливі ігри на свіжому повітрі.