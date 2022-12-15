Ця страва забезпечить організм білком, необхідним для нормального функціонування, зокрема, імунної системи. Водночас суп доволі легкий і не надто навантажує шлунок.

На 1—1,2 л води:

250 г м’якоті гарбуза

100 г червоної сочевиці

1 середня морквина

3 середні картоплини

1 середня цибулина

2 середні зубчики часнику

олія

1 чайна ложка солі (або за смаком)

1 столова ложка вершкового масла

100 мл вершків (10—20%)

1 лавровий листок

дрібка мускатного горіха

2 дрібки сушеного чебрецю

дрібка меленого чорного перцю

Усі овочі нарізати довільними невеликими шматочками. У каструлі з товстим дном розігріти олію разом зі шматочком вершкового масла. Пасерувати цибулю до м’якості, додати подрібнений часник, обсмажувати пів хвилини. Додати шматочки гарбуза та моркву, готувати 5 хв. Викласти картоплю та всі спеції. Обсмажити все разом 1 хв. Всипати сочевицю, залити гарячою водою, щоб вкрила вміст каструлі. Щойно закипить, посолити.

Варити 30—40 хв. до м’якості картоплі та сочевиці. Подрібнити суп на пюре за допомогою занурювального блендера (попередньо не забудьте вийняти лавровий листок). Влити вершки. Довести суп до кипіння (але вже не кип’ятити), спробувати на сіль і зняти з вогню. При подачі притрусити зеленню. Чудовим доповненням до нього стануть домашні сухарики.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.