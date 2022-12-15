Для господарів снігозатримання є дуже важливим заходом. Якщо ваша ділянка розташована на пагорбі і сніг постійно здуває вітер, робіть будь-що, змайструйте будь-які перешкоди, щоб його затримати. Чим більше снігу туди намете, тим краще.

ПЛЮСИ ТАКОГО ПОКРИТТЯ

1. Озимим посівам не страшний жодний мінус, ані нічний, ані денний, коли вони надійно вкриті сніговою ковдрою.

2. Чим більше снігу, тим краще буде приховане коріння дерев, укриті цибулинні, інші посадки — отже, нічого не померзне.

3. Сніговий «полив», коли навесні сніг розтане і волога піде в землю, — найкорисніший для всіх рослин і особливо дерев, коріння яких глибоко залягає в землі. Великі кучугури створюють водний резерв, забезпечують майбутній глибокий полив.

4. Штамби (стовбури) дерев добре захищені від сонячних опіків, якщо зимове сонце буде надто яскравим, і холодних вітрів, що можуть призвести до обмороження кори. Тому дуже важливо якомога довше зберегти кучугури навколо дерев.