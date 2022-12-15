З дитинства контактуючи з інфекціями, забезпечуємо організму захист від алергій. Це припущення британця Девіда Страчана відоме як «гігієнічна гіпотеза».

Тож коли молода мама, піднявши з підлоги пустушку, оближе її, перш ніж дати малюку, — це корисніше для нього, аніж «стерильна» соска, оскільки сприяє розвитку мікробіоти — нешкідливих бактерій, які живуть у нашому організмі.

Саме вона не дає нашому тілу забути, як уживатися з такими «прибульцями», а отже, утримує від неадекватних реакцій імунну систему. Лікарі звернули увагу, що діти, народжені шляхом кесаревого розтину, більш схильні до алергічних реакцій, аніж ті, які прийшли в цей світ природним шляхом.

Припускають, причина в тому, що другі з перших хвилин контактували зі здоровою мікрофлорою материнського організму.

Тож прагнучи до ретельної чистоти всього тіла (на відміну від рук!), важливо не переборщити, зокрема, з кількістю мийного засобу.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.