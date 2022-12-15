Його думки ніколи не розходилися з ділом. «Я буду описувати Україну, про яку мрію, а не яку бачу. Бо саме з мрій формуються цілі, а далі результат. Почну я, мабуть, із закінчення війни і повернення окупованих територій до складу України. Я всім серцем вірю в цю важливу для нас Перемогу… Що я буду робити для досягнення всього цього? По-перше, я вже перейшов на українську мову й поширюю її серед знайомих. По-друге, я планую вчитися на ІТ-спеціаліста і так збільшувати якість українського продукту. Наступна ціль — бізнес. Цим я доєднаюся до розвитку економіки та матиму більший вплив на суспільство. Активна громадська позиція допоможе впливати на політичні питання. Слова — це добре, але треба діяти».

Це — уривок з есе про бачення майбутнього України через 10 років, написаного 2020-го тоді ще 18 річним харків’янином Володимиром Іващенком.

Товариський і доброзичливий, амбітний і принциповий, він завжди був готовий боротися за справедливість і відстоювати свої погляди. Пішов навчатися на кібербезпеку, працював у IT-компанії. Після 24 лютого вивіз батьків і сестер, а сам волонтерив у Харкові. Потім пішов добровольцем, працював у штурмовій групі, згодом — у розвідці. Ніхто й уявити не міг, що взяв до рук зброю 6 місяців тому. Чудово розбирався в мапах і навігації, брав участь у звільненні Балаклії, операціях у Куп’янську, Ізюмі, Лисичанську, Лимані. Як аеророзвідник — чудово ладнав із квадрокоптером, виїжджаючи дуже близько до ворога.

5 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання випускник Української академії лідерства, студент 3-го курсу факультету комп’ютерних наук Харківського Національного університету Володимир Іващенко загинув під мінометним обстрілом, евакуюючи поранених. За кілька днів до останнього бойового виїзду написав: «…саме усвідомлення того, що протягом свого життєвого шляху я мав можливість познайомитися з великою кількістю крутих людей, дає мені сили… Розумію, що, в разі чого, мене не забудуть.

І я залишусь жити у спогадах. А це є неймовірною рушійною силою, яка допомагає в найтемніші дні».

Вічна Слава Герою!