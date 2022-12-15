Так, можуть, інформує Пенсійний фонд України. Але за певних умов: якщо особа зі складу домогосподарства, або член сім’ї особи з домогосподарства має один транспортний засіб (крім мопедів, причепа), з року випуску якого минуло більше ніж 5 років, або ж кілька автомобілів старших за 15-річний вік.