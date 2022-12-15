При призначенні пенсії з відстрочкою основний її розмір збільшується, нагадують у ПФУ:

на 0,5 відсотка — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75 відсотка — коли на термін понад 60 місяців.

Тобто, якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії в розмірі 6 відсотків (0,5 х 12), за два роки пізнішого виходу — 12 відсотків (0,5 х 24) тощо.

А от відстрочка на 6 років (це 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54 відсотки (72 х 0,75).

Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється. Про своє бажання призначити пенсію пізніше людина повинна до досягнення пенсійного віку повідомити орган Пенсійного фонду України.

Якщо ж не повідомить, а в Реєстрі застрахованих осіб наявна інформація про весь її страховий стаж (оцифрована паперова трудова книжка), — пенсію призначать автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо продовжує працювати і не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була оцифрована, — у такому разі вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше.

Пенсія за віком із відстрочкою призначається за зверненням пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (в тому числі, сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернення мало місце не пізніше трьох місяців із такого дня. Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, — вона призначається з дня звернення.