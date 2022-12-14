При розрахунку субсидії допомога від міжнародних організацій до сукупного доходу сім’ї не враховується, інформує Пенсійний фонд України.

Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.2020 №632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» до середньомісячного сукупного доходу не включаються соціальні виплати, зокрема, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам (#ВПО) та компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період дії воєнного стану.