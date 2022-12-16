Для приготування новорічних тортів необхідна духовка. Та електроплита в будь-який час може вимкнутися, якщо зникне електрика. Тож потрібні рецепти нашвидкуруч, краще — без випікання. Торт із вафельних коржів — це той випадок, коли все залежить від начинки. Яким буде його смак — солодким чи солоним — вирішувати вам. Пропонуємо кілька варіантів.

ЗІ ЗГУЩЕНИМ МОЛОКОМ І СОЛОНИМИ ГОРІШКАМИ

Класичний рецепт, а солоні горішки — просто родзинка в цьому торті.

Упаковка вафельних коржів (8 шт.); банка згущеного вареного молока; 150 г м’якого вершкового масла; 2 столові ложки сметани; 50—70 г смаженого солоного арахісу.

В миску викласти сметану, масло та згущене молоко. Збити міксером до однорідності. Горішки подрібнити. Збираємо торт: на дно тарілки викласти трохи крему, щоб закріпити нижній корж. Далі змастити кожен корж кремом, присипавши трошки горішками. Верх торта за бажання змастити кремом і прикрасити горішками. Поставити на ніч у холодильник.

ЛИМОННИЙ

Упаковка вафельних коржів (8 шт.); мармелад (лимонні та апельсинові часточки) длоздоблення.

Крем: 2 середні лимони; 4 яєчні жовтки; 160 г цукру; 60 г вершкового масла; 2 столові ложки крохмалю. З лимонів зняти цедру. Вичавити сік — має вийти 100 мл.

Вилити його в каструльку. Всипати цукор. Додати жовтки, крохмаль, цедру та масло. Все ретельно перемішати. На слабкому вогні, постійно помішуючи, довести до слабкого кипіння. Як закипить, дати «побулькати» хвилину. Зняти з вогню. Накрити харчовою плівкою (покласти її саме на крем, щоб не завітрився), дати повністю охолонути. Збираємо торт: на дно пласкої тарілки викласти трохи крему, на нього — корж. Змащувати кожен корж тонким шаром крему. Зверху також змастити кремом. Оздобити дрібно нарізаним мармеладом. Поставити на ніч у холодильник.

ЛІНИВИЙ «НАПОЛЕОН»

Упаковка вафельних коржів (8 шт.); 600 мл молока; 180 г вершкового масла (м’якого); 200 г цукру; 2 яйця; 2 столові ложки борошна; 0,5 столової ложки крохмалю; дрібка ваніліну.

В каструлі з’єднати цукор, ванілін, борошно та крохмаль, перемішати. Додати яйця і приблизно 100 мл теплого молока. Збити віночком, щоб не було грудочок. Молоко, що залишилося, окремо нагріти на плиті до закипання. Обережно, частинами, ввести молочно-яєчну масу в гаряче молоко. Дуже швидко перемішувати віночком. Довести на слабкому вогні до загусання та тихого кипіння. Зняти з вогню. Накрити харчовою плівкою, залишити до охолодження. В миску викласти масло. Трохи збити до пишності. Далі частинами додати заварний крем, продовжуючи збивати до однорідності. 1 корж подрібнити на крихту.

Збираємо торт: на дно пласкої тарілки викласти трохи крему, на нього — корж. Змастити кожен наступний кремом. Верхній і боки також змастити і присипати крихтою. Дати настоятися 6—8 год., та краще залишити на ніч.

ЗАКУСОЧНИЙ «МІМОЗА»

Оригінальна альтернатива відомому салату. Вафельні коржі добре просочуються та стають ніжними ніжними.

Упаковка вафельних коржів (7 шт.); 3 варені морквини; 5 варених яєць; 80 г твердого сиру; 2 банки рибних консервів (скумбрія чи сардини); 200—250 г майонезу; 3 зубчики часнику; зелень для оздоблення.

Для майонезного соусу вичавити часник, перемішати. Всі шари повторюватимуться, тому зручно відразу розділити їх на 2 частини. Моркву, сир, білки та окремо жовтки дрібно натерти. З риби злити рідину, розтерти виделкою. Все (крім жовтків, адже ними прикрашатимемо) розділити на 2 частини.

Викласти перший корж на пласку таріль — його майонезом не змащуємо, щоб торт не розмок. На нього викласти частину моркви, притрусити частиною сиру. Накрити другим коржем, змастити майонезом. Викласти частину риби. Зверху — третій корж, змастити майонезом і розподілити частину білків. Накрити четвертим коржем. Повторити шари: четвертий корж — майонез, морква, сир; п’ятий — майонез, риба; шостий — майонез, білки. Накрити сьомим коржем, змастити верх і боки майонезом, притрусити жовтками. Прикрасити подрібненою зеленню. Поставити в холодильник на 2 год.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.