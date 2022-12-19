Громадяни, які постраждали в результаті війни, можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців, інформує Мінреінтеграції. Пріоритет надається найбільш вразливим категоріям населення.

ЯК ОДЕРЖАТИ

Сума допомоги складає 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше, як для 5 осіб. Гроші можна одержати, якщо ви не отримуєте допомогу від інших програм.

Регулярність: раз на місяць — упродовж трьох місяців.

Для оформлення допомоги треба зателефонувати до колцентру (працює щодня з 9 до 19 год.): 0(67) 105-28-03.

Особи, котрі проживають на ТОТ, мають заповнити онлайн-форму на сайті програми: register. pagylasabi.ee.uk

Гроші надійдуть на банківський рахунок щонайменше за 5 днів після підтвердження заяви.

ХТО МАЄ ПРАВО

ВПО або місцеві мешканці з Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей.

Пріоритети: