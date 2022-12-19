Громадяни, які постраждали в результаті війни, можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців, інформує Мінреінтеграції. Пріоритет надається найбільш вразливим категоріям населення.
ЯК ОДЕРЖАТИ
Сума допомоги складає 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше, як для 5 осіб. Гроші можна одержати, якщо ви не отримуєте допомогу від інших програм.
Регулярність: раз на місяць — упродовж трьох місяців.
Для оформлення допомоги треба зателефонувати до колцентру (працює щодня з 9 до 19 год.): 0(67) 105-28-03.
Особи, котрі проживають на ТОТ, мають заповнити онлайн-форму на сайті програми: register. pagylasabi.ee.uk
Гроші надійдуть на банківський рахунок щонайменше за 5 днів після підтвердження заяви.
ХТО МАЄ ПРАВО
ВПО або місцеві мешканці з Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей.
Пріоритети:
- громадяни, члени сім’ї яких були травмовані або поранені внаслідок бойових дій — для цивільних;
- люди, які внаслідок бойових дій повністю втратили житло;
- громадяни, чиє житло зазнало часткового руйнування і потребує ремонту;
- одинока мати/батько з неповнолітніми дітьми;
- сім’ї, де є люди з інвалідністю або онкохворі, які потребують коштовного лікування;
- людина, що втратила роботу й залишилася без засобів для існування;
- особа, яка була вимушена виїхати з постійного місця проживання внаслідок бойових дій та не може повернутися додому через те, що ця територія окупована або там ведуться активні бойові дії та повністю зруйноване житло;
- малозабезпечені сім’ї працездатного віку.
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