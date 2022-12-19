Уперше вона з’являється раптово і для більшості з нас стає прикрою несподіванкою: адже ніколи її не мали! От і припускаємо: мабуть, це через якісь ліки чи їжу!

УСПАДКОВАНА ОСОБЛИВІСТЬ

— Насправді ліки чи їжа не винні; алергія завжди виникає через внутрішню причину. У здорової людини організм виробляє антитіла, що «нападають» лише на патогенні білки — віруси чи бактерії, завдяки чому можемо природним шляхом подолати захворювання. Або вводимо вакцину — і відповідний білок стимулює вироблення антитіл, готових знищити збудника, тільки-но той потрапить в організм.

На нормальні ж білки імунна система не реагує, сприймаючи їх як безпечні для себе. А от у алергіків через успадкований дефект гена імунна система виробляє антитіла, атакуючи безпечні для організму речовини, такі як хітин чи фекалії кліща, тимофіївка, міцелій грибків тощо, — пояснює лікар пульмонолог-алерголог Мар’яна КУДРЯВЦЕВА. — І коли в організмі алергіка виробляються антитіла — специфічні імуноглобуліни lgE, які «нападають» на слизові оболонки верхніх чи нижніх дихальних шляхів, або й на травний тракт, — розвивається алергічне запалення. Уперше це може трапитися у віці від кількох місяців до 40 років.

ДІАГНОСТИКА — ПЕРЕД «НАВЧАННЯМ»

При алергічній (атопічній) астмі хворого турбують задишка, свист, інші звуки в грудній клітці при видиху, сухий, нападоподібний кашель, що триває понад 20 днів. Найчастіше виникає в дитячому віці, та згодом антитіла можуть припинити атаку на дихальні шляхи; в таких випадках кажуть, що дитина переросла бронхіальну астму. Але так щастить не всім; крім того, є загроза рецидиву через 6—10 років. А от при ринокон’юнктивіті, або алергічному риніті, типові скарги — на чхання, свербіння носа, прозорі виділення з нього, або, навпаки, закладення, почервоніння та свербіж очей, набряк у ділянці носа й очей, сльозотечу. Довідавшись про наявні симптоми й реакції організму пацієнта, лікар проводить необхідну діагностику. Коли алергени визначено, антитіла «навчають» не нападати на дихальні шляхи за допомогою АСІТ терапії: знімають алергічне запалення малими дозами алергену під язик або в уколах, таким чином «тренуючи» імунну систему впродовж 3—5 років. Постійно перевіряти свої антитіла не треба: якщо позбулися симптомів алергії, лікуватися «від антитіл» немає необхідності, каже Мар’яна Миколаївна.

ЕФЕКТИВНА БАЗОВА ТЕРАПІЯ

Застосовуючи гормональні препарати для носа чи нижніх дихальних шляхів, можна зняти запальний процес, не впливаючи напричину, але поступово зменшуючи його симптоми, тож ті можуть зовсім зникнути. Регулярно знімати запалення в дихальних шляхах можна такими гормонами легень, як Пульмікорт (діюча речовина — будесонід), Фліксотид (флютиказон), Беклофорт (беклометазон), Альвеско (циклесонід), Асманекс (мометазон), та гормонами для носа, як-от Назонекс, Флікс (мометазон), Аваміс (флютиказон) тощо. Наскільки вони помічні, треба оцінювати щонайменше через 21 день.

Добре зарекомендували себе й препарати під різними торговими назвами з активною речовиною монтелукаст; ефект від їх застосування оцінюють через 28 днів. Іноді, особливо в дітей віком до 5 років, вони можуть заміщувати гормони. При цьому важливо не застосовувати на постійній основі препарати — бронходилататори короткої дії, призначені лише для періодів загострення.

При тривалому лікуванні бронходилататор часто поєднують в одному інгаляторі з гормональними препаратами: за легкого перебігу — впродовж 21 або 90 днів, в інших випадках — 120 або 360 днів, відповідно до схеми й залежно від того, постійним чи епізодичним (наприклад, при ГРВІ чи вдиханні пилу) є запалення. Така базова терапія зменшує набряк у носі та бронхах, збільшує їх діаметр і полегшує проходження повітря.

Не треба боятися гормонів, але важливо перебувати під контролем лікаря й дотримуватися визначених ним дози та тривалості застосування препаратів. Добре зарекомендували себе такі аерозолі для інгаляцій: Фліксотид евохалер із діючою речовиною флютиказон (найменша доза — 50 мкг) — як для базової терапії, так і для зняття нападів, паралельно з бронходилататором; Аiртeк — комбінований препарат — бронхорозширювач тривалої дії (діючі речовини — сальметерол і флютиказон); Флюксотид (флютиказон); Вентолін евохалер (сальбутамол). Якщо ж аналіз показав високий титр імуноглобуліну E (lgE) або специфічного, наголошує Мар’яна Кудрявцева, достатньо за допомогою ACIT терапії «навчити» алергени не нападати на дихальні шляхи.

Ольга ГОЙДЕНКО.