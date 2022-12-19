Нині, під час опалювального сезону, на часі заготовляти це найдешевше добриво, на яке господарям не потрібно витрачати жодної копійки.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

1. Це натуральне лужне добриво, яке є абсолютно безпечним для людей і тварин.

2. Містить калій, кальцій, магній, натрій і фосфор.

3. Не містить хлор, небезпечний для плодово-ягідних дерев і чагарників. Тому вносити можна під час посадки саджанців. Досвідом городників доведено, що так деревця краще приживаються.

4. Ефективний засіб у боротьбі з комахами та грибковими захворюваннями рослин.

5. Дія підживлення спостерігається протягом двох років після внесення.

НЕДОЛІКИ:

1. Неможливо точно визначити, скільки потрібних елементів потрапить у ґрунт разом із золою чи попелом. Тому краще використовувати продукти горіння на городі разом із іншими підживленнями, щоб напевно наситити рослини необхідними мікроелементами.

2. Не можна змішувати з аміачними добривами, адже азот просто випарується. До того ж, утворюється ударна доза аміаку, смертельно небезпечна для городніх культур.

3. Сприяє розвитку захворювань картоплі: парші та різоктоніозу.

4. Не можна удобрювати молоду розсаду, оскільки в золі міститься багато солей, згубних для маленьких саджанців.

5. Редис, редька та ріпа при використанні залишків горіння як добрива переходять у стадію утворення насіння. У народі таке явище називають «пішла у стрілку». Тому до цих культур застосування золи небажане.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.