Оригінальний процес приготування буженини — підсушування вареного м’яса. Під час варіння воно рівномірно просолюється, просочується ароматами, а підсушування ущільнює волокна. Так буженину можна буде нарізати дуже тоненькими шматочками.

800 г нежирної свинячої грудинки

2—2,5 чайної ложки солі (20—25 г)

1 л води

0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

3—4 бутони гвоздики

5—7 горошин духмяного перцю

1 великий лавровий листок

Обмазка:

2 чайні ложки меленої паприки

1,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки сушеного часнику

2 ч ложки лимонного соку

0,5 чайної ложки цукру

3 чайні ложки води

дрібка гострого червоного перцю

Викласти грудинку в каструлю, залити окропом, всипати всі спеції для варіння. Довести під кришкою до кипіння, далі варити до м’якості на дуже слабкому вогні (близько 1 год. 40 хв.). Зняти з вогню, залишити охолонути в бульйоні. Для обмазки насипати паприку, часник, сіль, цукор. Влити сік лимона та воду, розтерти. Дістати грудинку, обсушити. Змастити пряною сумішшю. Викласти м’ясо на решітку духовки. Під решіткою розмістити деко — на нього стікатиме жир, що витоплюється. Решітку з м’ясом поставити в духовку на 60 градусів.

Дверцята залишити трохи прочиненими. Підсушувати м’ясо 2 год. Дістати, дати охолонути. Загорнути у фольгу та відправити на ніч у холодильник.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.