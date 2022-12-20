Працівники, з якими було призупинено трудовий договір, зможуть сплатити ЄСВ за себе.

Це передбачено підписаним Президентом Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні», яким доповнено Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо переліку платників, які мають право на добровільну сплату ЄСВ.

Завдяки цьому наймані працівники, з якими призупинені трудові договори, отримають право на добровільну сплату ЄСВ самостійно. Договір про це можна буде укласти в електронній формі через портал «Дія», в тому числі з використанням мобільного додатку «Дія», або через вебпортал електронних послуг ПФУ.