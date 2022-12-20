Як і раніше, висновок про тимчасову непрацездатність формує лікуючий лікар на підставі медичних записів про огляд, консультації та лікування тощо, а відповідні дані вносить до Електронної системи охорони здоров’я. Проте якщо він не має можливості внести відомості до ЕСОЗ через відсутність інтернету або електропостачання, то може це зробити протягом наступних п’яти днів, роз’яснюють у МОЗ.

У разі неможливості передачі даних до електронної системи упродовж семи днів лікар випише паперовий листок непрацездатності.

Якщо ж у закладі відсутні бланки, за рішенням керівника дозволяється оформлення лікарняного на аркуші паперу, за формою, затвердженою МОЗ, Мінсоцполітики, Фондом соцстраху.

За необхідності створити електронне направлення, коли доступу до ЕСОЗ немає, можна також виписати паперове.

На час воєнного стану паперові направлення так само дійсні, як і електронні. Тобто медичні послуги в межах Програми медичних гарантій з паперовим направленням безоплатні. Його можуть виписати лікарі «первинки» та лікарі-спеціалісти.

А заклади, які уклали договори з НСЗУ, зобов’язані на час дії воєнного стану приймати пацієнтів із такими направленнями.

Електронний рецепт на «Доступні ліки» за відсутності світла та зв’язку на час воєнного стану лікар також може виписати в паперовому вигляді, зробивши це на спеціальній Формі рецептурного бланка №1. Він містить інформацію про медзаклад, лікаря та пацієнта. Сам лікарський засіб виписується за міжнародною непатентованою назвою (МНН) і не більше трьох найменувань на один рецепт. Лікар має засвідчити рецепт своїм підписом та печаткою.

Аптеки, які відпускають «Доступні ліки» за договором із НСЗУ, приймають і паперові, і електронні рецепти та видають призначені ліки, у разі їх наявності. Паперові рецепти враховуються у звітності аптеки за встановленою формою НСЗУ, яка відшкодовує їй гроші за відпущені ліки. При цьому оригінали паперових рецептів на препарати, що підлягають реімбурсації, зберігаються в аптеці протягом трьох років з дати формування.