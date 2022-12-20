Страшне слово «інфаркт». Знають його всі, але ж, на жаль, далеко не всі розуміють, що відбувається, та, найголовніше, — які негайні дії треба зробити при підозрі на нього. Давайте розбиратись, адже це може зберегти життя вам і близьким, закликають в Інституті серця МОЗ України.

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ІНФАРКТУ:

нетривалі епізоди дискомфорту, печіння або болю за грудиною, іноді в ділянці горла або верхньої частини живота;

іноді болі можуть розповсюджуватись на ліву руку та передпліччя;

болі чи печіння за грудиною, які зазвичай виникають при активних фізичних навантаженнях або сильному стресі;

відчуття, що серце наче «виривається» із грудей;

дихання стає поверхневим, людина страждає від задишки, особливо при збільшенні навантаження;

може з’явитися паніка;

виступає холодний липкий піт;

виникає запаморочення.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

Під час інфаркту відбувається ураження серцевого м’яза, спричинене гострим порушенням його кровопостачання. При цьому уражена частина м’яза відмирає, тобто розвивається її некроз. Загибель клітин починається вже через 20—40 хв. із моменту припинення кровотоку. Найпоширеніша причина інфаркту — раптовий тромбоз коронарної артерії або спазм на тлі тривало існуючих атеросклеротичних бляшок.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ:

викликати невідкладну інфарктну допомогу;

якнайшвидше прийняти аспірин у дозі 300—500 мг (таблетку рекомендується розжувати для швидкого настання ефекту);

для полегшення болю слід прийняти таблетку нітрогліцерину під язик (важливо: застосування нітрогліцерину протипоказане при рівні артеріального тиску менше 90/60 мм рт.ст.);

бути поруч із хворим, запам’ятати приблизний час, коли стався напад, та фіксувати, а краще записувати, будь-які зміни стану — це в подальшому допоможе лікарям.

У жодному разі не ігноруйте симптоми інфаркту, відразу викликайте допомогу, адже це насправді може зберегти життя.

Інфарктна бригада Інституту серця МОЗ України працює 24/7, за номером 7703 (виклик безкоштовний).