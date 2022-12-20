У курей обмороження гребеня трапляється частіше при високій вологості, ніж при морозах. При сухому морозному повітрі, навіть за мінус 15 градусів, півгодинний вигул їм не зашкодить.

У курнику з поганою вентиляцією конденсат накопичується на гребенях, сережках, ногах і, якщо приміщення промерзає, там і леденіє. Ступінь вологості просто визначити за станом стін (якщо вони вологі, терміново просушуйте приміщення) та знесених яєць — при нормальному стані на них не повинно бути крапель води. Кури самі відігрівають собі ноги, умощуючись на дерев’яних перетинках драбин і сідалах, тому металічні конструкції в холодному курнику не припустимі.

Якщо в курки чи півня побілів гребінь, його вдасться врятувати розтиранням теплою водою, гусячим жиром або вазеліном і розміщенням птиці в теплі. Коли ж почорнів — некротизована ділянка все одно відпаде, тоді варто змастити гребінь маззю з протимікробною дією. За ознак обмороження у цілого стада терміново обігрівайте курник, давайте птиці теплу вологу вітамінізовану мішанку. Для випоювання додавайте в підігріту воду Вітазал — 1—1,5 мл на 1 л води або Селенвіт-Е — 2 мл на 1 л води.