Майонез із консервованої квасолі з гірчицею та часником без яєць. Смачний холодний соус для закусок і як заправка для салатів.
- 200 г білої консервованої квасолі
- 150 мл олії (без запаху)
- 2 столові ложки соку лимона
- 1 чайна ложка готової гірчиці
- 0,5 чайної ложки цукру
- 0,5 чайної ложки солі
За бажання додати трохи свіжого часнику — він додасть гостринки та приємного аромату. Квасолю (без рідини) викласти в ємність. Додати гірчицю, сіль, цукор. Подрібнити занурювальним блендером до однорідності.
Влити олію та продовжувати збивати — соус швидко почне густішати та білішати. Наприкінці влити сік лимона та трохи збити. Спробуйте на смак і за необхідності додайте цукру-солі тощо. Якщо додаватимете часник, це можна зробити на будь-якому етапі приготування.
Бажано дати йому годину охолонути, і можна використовувати. У холодильнику такий майонез зберігається протягом 5—7 днів.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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