Майонез із консервованої квасолі з гірчицею та часником без яєць. Смачний холодний соус для закусок і як заправка для салатів.

200 г білої консервованої квасолі

150 мл олії (без запаху)

2 столові ложки соку лимона

1 чайна ложка готової гірчиці

0,5 чайної ложки цукру

0,5 чайної ложки солі

За бажання додати трохи свіжого часнику — він додасть гостринки та приємного аромату. Квасолю (без рідини) викласти в ємність. Додати гірчицю, сіль, цукор. Подрібнити занурювальним блендером до однорідності.

Влити олію та продовжувати збивати — соус швидко почне густішати та білішати. Наприкінці влити сік лимона та трохи збити. Спробуйте на смак і за необхідності додайте цукру-солі тощо. Якщо додаватимете часник, це можна зробити на будь-якому етапі приготування.

Бажано дати йому годину охолонути, і можна використовувати. У холодильнику такий майонез зберігається протягом 5—7 днів.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.