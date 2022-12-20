Мінреінтеграції дало декілька порад, які допоможуть уберегтися від падіння та травм на льоду.
- Для пересування під час ожеледиці обирайте взуття з протектором або пористою підошвою для кращого зчеплення з поверхнею. Уникайте високих підборів.
- Ступаючи по слизькій поверхні, не тримайте руки у кишенях. Вони мають бути вільними для балансування й утримання рівноваги.
- В умовах ожеледиці не йдіть швидко та не робіть великих кроків. Ноги злегка розслабте в колінах, ступайте впевнено на всю підошву.
- Якщо відчуваєте, що повністю втратили рівновагу, спробуйте згрупуватись і присісти – це зменшить висоту падіння, а відтак і силу удару.
- Безпечніше падати на бік, в жодному разі не слід приземлятися на витягнуті руки.
- При спуску по слизьких сходах ступні варто ставити уздовж сходинок, щоб зберегти рівновагу й не впасти. Якщо є поручень, тримайтеся за нього.
- Рухаючись по слизьких тротуарах, тримайтеся якомога далі від проїжджої частини. Цим ви убезпечите себе від раптового зісковзування на дорогу та ймовірного потрапляння під колеса автомобіля.
- Будьте уважні, коли переходите дорогу під час снігопаду та в ожеледицю. Пам’ятайте: за таких погодних умов значно збільшується гальмівний шлях автотранспорту.
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