У нинішніх реаліях навіть звичайна прогулянка з твариною може нести небезпеку для життя. Особливо там, де колись був ворог, зазначають у Мінреінтеграції. На звільнених територіях необхідно бути максимально обережними: домашній пес може не відчути загрози замінування, але його ваги цілком вистачить для детонації.
ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРОГУЛЯНКИ З ЧОТИРИЛАПИМИ:
- Ходіть лише знайомими та перевіреними маршрутами. За можливості обирайте дороги з твердим покриттям або ті місця, де добре видно все навколо.
- Уникайте прогулянок лісами, парками, полями та неасфальтованими дорогами. У таких місцях високою є вірогідність натрапити на міни, які можуть бути замаскованими листям, гілками тощо.
- Будьте уважними до того, що ваш улюбленець обнюхує чи підбирає із землі. Окупанти могли замаскувати вибухові пристрої під повсякденні предмети: іграшки, мобільні телефони, пакунки.
- Уникайте контакту з речами дивної форми. Наприклад, протипіхотні міни-метелики мають незвичну форму, часто привабливий колір і виготовлені з пластику. Вони легко можуть привернути увагу вашого собаки. У жодному разі не дозволяйте йому до них наближатися!
Якщо бодай щось викликає підозру, не ризикуйте життям, відразу ж телефонуйте на 101 або 102 та дочекайтеся саперів.
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