У нинішніх реаліях навіть звичайна прогулянка з твариною може нести небезпеку для життя. Особливо там, де колись був ворог, зазначають у Мінреінтеграції. На звільнених територіях необхідно бути максимально обережними: домашній пес може не відчути загрози замінування, але його ваги цілком вистачить для детонації.