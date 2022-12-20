Якщо члени сім’ї, які зареєстровані, але фактично не проживають за вказаною в реєстраційних даних адресою, нададуть підтверджуючі документи про фактичне місце свого проживання, тоді дохід таких членів сім’ї при розрахунку субсидії не враховується, інформує Пенсійний фонд України.

Якщо ж у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою, ніж кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), то соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства. Рішення в таких випадках приймаються на підставі документів, що підтверджують «непроживання» особи за адресою домогосподарства, або актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання особи.