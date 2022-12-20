Пам’ятайте! Якщо ви відчуваєте, що шкіра замерзла і почала поколювати, свербіти, потрібно терміново шукати місце, де зігрітися. У жодному разі не розтирайте замерзлу шкіру нічим, особливо снігом! Тим паче, якщо шкіра сильно почервоніла.