ТОП поганих ідей, як НЕ треба зігріватися взимку:
- Дуже погана ідея – зігріватися алкоголем. Вживання спиртного на вулиці в мороз або холод створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати.
- Сигарети (електронні теж, до речі) уповільнюють кровообіг у руках та ногах, тим самим сприяючи ще більшому замерзанню.
- Каблучки уповільнюють рух крові в пальцях – і вони швидше замерзають. Взагалі метал швидко охолоджується і під час контакту зі шкірою може призвести до її обмороження. Тому не лише кільця, але із сережки у вухах сприяють переохолодженню.
Пам’ятайте! Якщо ви відчуваєте, що шкіра замерзла і почала поколювати, свербіти, потрібно терміново шукати місце, де зігрітися. У жодному разі не розтирайте замерзлу шкіру нічим, особливо снігом! Тим паче, якщо шкіра сильно почервоніла.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я.
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