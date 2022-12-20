Піклуючись про пернатих взимку, треба розуміти: наше завдання — не годувати їх постійно, а лише допомогти пережити холодну пору. Не насипайте відразу гори корму, поповнюйте годівничку в міру спорожнення.

ЩО КРАЩЕ ДАВАТИ?

Насіння соняшника, але тільки сире та несолоне! Підійде також сире лляне та конопляне, маслянисте насіння баштанних культур — гарбузове, кавунове, динне. Можна насипати в годівницю подрібнені сирі волоські горіхи, якщо маєте їх багато.

А як щодо круп і зерна? Великі сухі крупи, наприклад, рис та гречку, птиці не зможуть переварити. Сирими можна давати лише овес, просо та пшеницю. А ось у відвареному вигляді (без солі!) підійде будь-яка крупа, крім пшоняної каші.

Синички взимку із задоволенням ласують несоленим салом і вершковим маслом (шматочки мають бути невеликими та замороженими). У цю категорію допустимих добавок можна додати несолоний яловичий чи курячий жир.

Синиці, сойки, чижі, дрозди, снігурі, омелюхи із задоволенням скуштують різані сухофрукти, сушені ягоди горобини, калини, дикого винограду та глоду, часточки свіжих яблук, наколоті на гілочки. Звісно ж, якщо маєте такі запаси, якими можете поділитися з ними.

Чи можна давати вуличним птахам спеціалізований корм для папуг або канарок? Так, якщо це найпростіші зернові суміші.

Багатьом пернатим сподобається нежирний сир без добавок і подрібнені відварені яйця.

КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА:

Жодних магазинних готових закусок — хлібців і сухариків до пива, чипсів, крекерів, печива, будь-яких солоних чи солодких горішків, кукурудзяних пластівців, попкорну та повітряного рису!

Майже будь-яка свіжа випічка, навіть простий зерновий хліб без добавок у травному тракті птахів обов’язково забродить, завдавши їм безліч прикрощів. У годівницю можна кришити лише добре підсушений хліб (і, зрозуміло, не запліснявілий).

Не можна давати бананову та цитрусову шкірки.

Під забороною всі види комбікорму для сільськогосподарських тварин.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.