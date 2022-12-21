Обмеження щодо кількості, вартості та ваги генераторів, які ввозяться громадянами без сплати митних платежів, відсутні, наголошують у Держмитслужбі.

Митники нагадують, що постановою КМУ від 16.11.2022 р. №1288 скориговано норми низки урядових постанов про затвердження технічних регламентів. Такими змінами скасовано обов’язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність і маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Тож імпорт товарів, визначених постановою КМУ від 9 листопада цього року №1260, здійснюють як фізичні, так і юридичні особи шляхом декларування митному органу та без сплати митних платежів.