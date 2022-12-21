Українці, яких було незаконно депортовано до рф, тепер можуть через своїх родичів в Україні оформити посвідчення на повернення додому. Для цього достатньо, щоб їхні родичі звернулися до територіального органу Державної міграційної служби в Україні, повідомляють у відомстві.

Звернутися до ДМС щодо підготовки посвідчення можуть:

один із батьків або інший законний представник особи віком до 18 років;

подружжя;

повнолітні діти;

рідні брати, сестри.

Також оформити заявку на виготовлення посвідчення можна буде на підставі офіційного звернення до Мінреінтеграції.

Посвідчення оформлюється безоплатно й діє до трьох місяців.