Українці, яких було незаконно депортовано до рф, тепер можуть через своїх родичів в Україні оформити посвідчення на повернення додому. Для цього достатньо, щоб їхні родичі звернулися до територіального органу Державної міграційної служби в Україні, повідомляють у відомстві.
Звернутися до ДМС щодо підготовки посвідчення можуть:
- один із батьків або інший законний представник особи віком до 18 років;
- подружжя;
- повнолітні діти;
- рідні брати, сестри.
Також оформити заявку на виготовлення посвідчення можна буде на підставі офіційного звернення до Мінреінтеграції.
Посвідчення оформлюється безоплатно й діє до трьох місяців.
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