Органічні забруднення, особливо жир, швидко осідають на внутрішній поверхні труб. Найкраще розчинити жирову пробку допоможуть професійні засоби.

Можуть бути рідкі (500 мл — від 21 грн), порошкоподібні (70 г — близько 15 грн) чи навіть у паличках (12 шт. — від 100 грн). Із механічних способів скористуйтесь вантузом. Сильні засмічення ліквідують сантехнічним тросом. Можна спробувати відомий народний засіб. Засипте у зливний отвір 0,5 склянки соди. Влийте склянку оцту. Закрийте отвір пробкою на 20 хв. Потім відкрийте та влийте туди велику кількість гарячої води.

Профілактика. Після смаження не зливайте олію чи інший жир у мийку. Жирну сковорідку перед миттям витріть паперовою серветкою, старою ганчіркою чи шматочком повсті. Масне ганчір’я викиньте. Не зайвим буде протерти від жиру й саму мийку. Жирний посуд ретельно обробляйте спеціальними жиророзчинними засобами, а потім промивайте великою кількістю обов’язково гарячої води. Періодично просто вмикайте гарячу воду на 10—15 хв.

Василь ГЕРАСИМОВ.