Приготування їжі нині цілком залежить від графіків увімкнення електроенергії. Як зберегти страву теплою, приготувавши завчасно?

Харчовий термос. Супи чи другі страви залишаться в ньому теплими близько 3—6 годин. Вартість термоса від 450—650 грн. Об’єми — 600, 800 мл, 1 та 1,8 л. Для кращого збереження тепла їжу закладають максимально гарячою. Перевірте, скільки часу можна тримати їжу в термосі. Ця інформація міститься на упаковці. Зазвичай рекомендують вжити вміст протягом чотирьох годин.

Духовка. Можна увімкнути мінімальну температуру та поставити їжу в духовку. Якщо вимкнуть електрику, то певний час страви лишатимуться теплими, адже духовка холоне поступово.

Метод «капустини». Візьміть газети, цупкий поліетиленовий пакет і банний махровий рушник. Варто зауважити, що для отримання оптимального результату їжа в каструльці має бути максимально гарячою. Слід обгорнути ємність газетним папером у кілька шарів, потім укутати рушником і зверху закріпити все поліетиленовим пакетом. Завдяки такому «бабусиному» методу їжа буде теплою протягом 2 годин.

Термосумка тримає не лише холод, їжа також зберігатиметься гарячою приблизно 3 години. У таких часто доставляють піцу. Тепло довше триматиметься, якщо контейнер із розігрітою стравою обгорнути кулінарною фольгою. Порожнини, що залишилися, можна заповнити махровими рушниками. Вартість термосумки місткістю 30 л — близько 500—600 грн.